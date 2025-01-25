شاهد| الخلود يتغلب على الرائد بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق الخلود فوزًا مثيرًا أمام نظيره الرائد، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.
سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 25، وأدرك التعادل لفريق الخلود اللاعب محمد صوان في الدقيقة 61، قبل أن يسجل اللاعب المالي أليو ديانج هدف الفوز لفريق الخلود في الدقيقة 87.
بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.
الخلود يُنهي الدور الأول بنقاط الرائد(2-1) ✔️
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الخلود_الرائد | #SSC pic.twitter.com/2Yrvbc10WQ
— SSC (@ssc_sports) January 25, 2025