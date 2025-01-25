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شاهد| الخلود يتغلب على الرائد بثنائية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الخلود يتغلب على الرائد بثنائية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1446 هـ      25 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الخلود فوزًا مثيرًا أمام نظيره الرائد، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.

سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 25، وأدرك التعادل لفريق الخلود اللاعب محمد صوان في الدقيقة 61، قبل أن يسجل اللاعب المالي أليو ديانج هدف الفوز لفريق الخلود في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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