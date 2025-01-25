جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتًوج بكأس ألعاب قوى الجامعات

الرياض – هاني البشر

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لألعاب القوى التي اختتمت منافساتها اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل بحصولها على المركز الأول في الترتيب النهائيّ بـ 187 نقطة

وجاءت جامعة الملك سعود في المركز الثاني 117 نقطة، وحلت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثالث بـ 108 نقاط.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني ورئيس جامعة حائل المكلف الأستاذ الدكتور زيد الشمري الجامعات الفائزة بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزيّة في الحفل الختامي ، الذي تخلله تكريم الدكتور المزيني لحكام البطولة.

كما كرم الدكتور خالد المزيني خلال الحفل جامعة حائل ممثلة برئيسها الدكتور زيد الشمري مثمناً لهم هذه الاستضافة المميزة والناجحة.

وقال المزيني في تصريح عقب التتويج : “البطولة حققت أرقام قياسية سواء من خلال عدد الجامعات والمشاركين الذين تجاوز الـ٧٠٠ شخص، والتنافس القوي بين الجامعات”، وعده مؤشراً قوياً، يعطي انطباع جيد عن هذا النشاط ومدى نجاحه من جميع الجوانب.

وأضاف : “العمل على الرياضة الجامعية ومشروع التحول الوطني الذي نعمل من خلاله لتطوير الرياضة الجامعية ليصبح من أكبر الداعمين للرياضة السعودية بدأ يؤتي ثماره من خلال توفير مساحات لعب كبيرة جداً وتوفير فرصة كبيرة لأبنائنا وبناتنا الطالبات لممارسة الرياضة”، مشيراً إلى أن اتحاد الرياضة الجامعية اختتم اليوم تجمعا لبطولة كرة السلة للطالبات باستضافة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، مبيناً أن ذلك مؤشر آخر على شمولية برامج الاتحاد وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات.