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تأجيل لقاء الأخدود والخليج 24 ساعة
الرياضة

تأجيل لقاء الأخدود والخليج 24 ساعة

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1446 هـ      25 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة الأخدود أمام الخليج في الجولة الـ 17 بدوري روشن لمدة 24 ساعة.

وجاء قرار؛ نظراً للظرف الطارئ التي تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي، ليقرر حكم المباراة القاضي تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها اليوم في تمام الساعه 6:30.

ويحتل فريق الخليج، المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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