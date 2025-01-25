تأجيل لقاء الأخدود والخليج 24 ساعة

البلاد- جدة قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة الأخدود أمام الخليج في الجولة الـ 17 بدوري روشن لمدة 24 ساعة.

وجاء قرار؛ نظراً للظرف الطارئ التي تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي، ليقرر حكم المباراة القاضي تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها اليوم في تمام الساعه 6:30. ويحتل فريق الخليج، المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.