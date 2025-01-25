الحريق بطلًا لبلياردو” البراعم والناشئين والأشبال”

الدمام-البلاد

توج نادي الحريق كبطل لدوريات البلياردو للأندية لدرجة الناشئين ودرجة البراعم والأشبال، بعد تصدره ترتيب الأندية في درجة الناشئين ودرجة البراعم والأشبال في ختام الدوريات التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في موسمها الثاني، اليوم السبت على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض.

وقام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد بتتويج أصحاب المركز الأولى في دوري البلياردو للناشئين وأصحاب المراكز الأولى في دوري البراعم والأشبال.

وتصدر نادي الحريق دوري الناشئين بـ 430 نقطة، وجاء نادي القادسية في المركز الثاني بـ 390 نقطة، ونادي الصفا ثالثاً بـ 350 نقطة، ونادي الشرق رابعاً بـ 270 نقطة.

كما تصدر نادي الحريق ترتيب دوري البراعم والأشبال بـ 450 نقطة، وجاء نادي القادسية ثانياً بـ 370 نقطة، ونادي الشرق ثالثاً بـ 350 نقطة، ونادي الصفا رابعاً بـ 270 نقطة.