ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض

الرياض – البلاد

في إطار الليالي الغنائية في موسم الرياض، شهد مسرح أبو بكر سالم ليلة استثنائية لفنانة العرب أحلام، بتنظيم شركة “بنش مارك” تميّزت الليلة بكونها بتدشين لألبومها الجديد ” العناق الاخير ” في أمسية موسيقية شاملة غنت فيها أيضاً مجموعة من أروع اعمالها السابقة .

دشّنت أحلام خلال الحفل ألبومها الجديد لعام 2025، الذي جاء تحت شعار “صُنع في السعودية”، وحمل عنوان “العناق الأخير”. وقدمت لجمهورها باقة مختارة من أغاني الألبوم الجديد إلى جانب أغانيها الكلاسيكية المحبوبة.

وفي كلمتها خلال الحفل، عبّرت أحلام عن امتنانها العميق للجمهور السعودي، موجهة شكرها للهيئة العامة للترفيه ولرئيس مجلس ادارة GEA معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ كما عبرت عن شكرها للشركة المنظمة “بنش مارك” ولرئيسها التنفيذي محمد زكي حسنين. ووعدت الجمهور بأمسية استثنائية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أُطلقت أغاني الألبوم قبل يوم @⁨سامي جميل⁩الحفل وحققت تفاعلاً واسعًا، خاصة أغنية “الله يهب له حظ” التي نالت إعجاب عشاق الخطوة الجنوبية.

امتازت الليلة بحضور جماهيري مكتمل العدد، وتزين المسرح بديكورات خاصة أضفت رونق رائع على الأمسية، إلى جانب تقديم ضيافة متنوعة وهدايا تذكارية مميزة.

كما قامت أحلام بإهداء الحضور فروات للتدفئة، تعبيرًا عن تقديرها لجمهورها الوفي.