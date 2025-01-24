في بطولة الأمير فيصل بن فهد للطاولة.. (الخضراوي) ينتزع ذهب فردي الرجال

الدمام-البلاد

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الفائزين في بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي “شباب-رجال” التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وظفر علي الخضراوي (الاتحاد) بالكأس وذهبية فردي الرجال، فيما جاء عبدالعزيز العباد (الاتحاد) في الوصافة، وحصل أحمد حسين (الخليج) على المركز الثالث، فيما نال الثنائي علي الخضراوي وخالد الشريف (الاتحاد) ذهبية زوجي الرجال، فيما حل عبدالعزيز العباد ونايف الجدعي (الاتحاد) في المركز الثاني، وفي منافسات الشباب، حقق أحمد حسين (الخليج) ذهبية الفردي.

فيما نال علي الطاهر (الفتح) الميدالية الفضية، وحصل أحمد هتان حنيفه (الاتحاد) على المركز الثالث، وخطف الثنائي علي الطاهر وعبدالرحمن الطاهر (الفتح) الكأس والميداليات الذهبية، فيما جاء أحمد حسين وعلي آل نصر (الخليج) في الوصافة.