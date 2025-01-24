فريق برادي يتصدر التصفيات التأهيلية لبطولة القوارب الكهربائية السريعة “E1”

الرياض – هاني البشر

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025م، منافسات الجولة الأولى من الموسم الثاني لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1” ، والتي تستضيفها المملكة للمرة الثانية في منطقة أبحر الشمالية بجدة، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف من وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وبدأ اليوم من خلال عقد اللجنة المنظمة مؤتمرًا صحفيًا، شارك فيه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان؛ رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة “E1″؛ السيد رودي باسو، وبتواجد حضور كبير من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي: “يشهد القطاع الرياضي في المملكة حراكًا غير مسبوق ونجاحات متتالية، بفضل من الله -عز وجل- ثم بما يجده القطاع من دعم واهتمام كريمين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الرياضة، ما أسهم في وضع السعودية بمراتب متقدمة في المشهد الرياضي العالمي، من خلال استضافة أكبر البطولات ومختلف المنافسات قاريًا وعالميًا، ومنها ما نعيشه هذه الأيام في الرياضات البحرية”.

ووصف سموه خلال حديثه البطولة بالفريدة والتميزة، وأضاف: “تعتبر البطولة الوحيدة على مستوى العالم للقوارب الكهربائية، وهو ما يعكس التزام المملكة بدعم الرياضات المائية المستدامة، وتعزيز سمعتها كمركز عالمي للسياحة البيئية”.

من جانبه، قال رودي باسو: “روح العمل كفريق واحد، والتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بقيادة الأمير سلطان، ووزارة الرياضة، يجعلنا نطمح بشكل أكبر أن ننجح مجددًا، كما هو الحال في العام الماضي، ونعود اليوم لجدة بتنظيم أفضل، وقوارب كهربائية سريعة مميزة، وضيافة رائعة هنا في منطقة الجماهير، إلى جانب الأسماء القوية على صعيد الملاك والفرق، جميع هذه الأمور تجعلنا نتطلع للمستقبل بشكل أكثر تفاؤلاً وإيجابية”.

وبالعودة إلى منافسات البطولة، فقد شهد اليوم الأول إقامة منافسات التصفيات التأهيلية، وذلك لتحديد الأوقات، ومراكز الفرق، ضمن المجموعات المتنافسة يوم غد، وتمكّن فريق برادي بطل النسخة الماضية من تصدر مرحلة التصفيات التأهيلية بتسجيله توقيتاً بلغ 7:28.686 دقيقة، وجاء خلفه فريق العلا بتسجيله 7:41.688 دقيقة، في حين حلّ فريق أوكي في المركز الثالث بعد تسجيله توقيتاً بلغ 7:43.783 دقيقة.

وكان فريق العلا لمالكه نجم فريق كرة السلة الأمريكية (NBA) ليبرون جيمس، قد نجح في تحقيق انطلاقة قوية في أولى مشاركاته، ضمن السلسلة العالمية، حين تمكّن من تسجيل أفضل توقيت خلال تصفيات تحديد الأوقات، والذي بلغ 1:05.957 دقيقة.

وتستمر يوم غد منافسات البطولة عبر مرحلة المجموعات التي تليها، سباقات تحديد المتأهلين والمراكز، بالإضافة إلى سباقي المرحلة النهائية، والتي سيتم من خلالها حسم المنافسة للمراكز الثلاثة الأولى، وتتويج الفائز بالجولة الأولى من النسخة الحالية للبطولة.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1″، تتماشى بشكل كامل مع رؤية الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، في دعم الممارسات المستدامة، والتطلع للتميز في الأداء الرياضي، بالإضافة إلى التشجيع على المشاركة المجتمعية في الرياضات البحرية.