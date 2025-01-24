طريقة عمل مندي الدجاج بطريقة منزلية

يتكون المندي من الأرز واللحم سواء كان من لحم الضأن، أو الجمل، أو الدجاج، ومزيج من البهارات

المقادير اللازمة

لتتبيلة الدجاج

1 دجاجة مقطع إلى نصفين

1 كوب من اللبن الزبادي

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1 ملعقة صغيرة ليمون أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الزعفران

1/4 كوب ماء

لسلق الدجاج

1 حبة متوسطة من البصل المقطع أرباع

3 -2 قطع ورق غار(لوري)

2 حبة من الليمون الأسود

1 عود من القرفة

8 حبات حبهان

8 حبات من القرنفل

8 حبة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة من الملح

لعمل الأرز

2 كوب من الأرز البسمتي المغسول والمنقوع

1/4كوب من زيت ذرة

1 جزرة مبشورة

1 حبة متوسطة الحجم من البصل المفروم

حبة من الفلفل الأخضر الحار ( حسب الرغبة )

3 كوب من مرق الدجاج

لتدخين المندي

نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة من الزيت

قطعة فحم

طريقة العمل

نقوم بسلق الدجاج ثم نضيف اليه البصل، الغار، الليمون ، القرفة، الحبهان، القرنفل، الفلفل والملح ، ونترك الدجاج حتي ينضج

نخرج الدجاج من المرق ( الشوربة ) ، وفي وعاء صغير نضيف الزعفران والماء ، نتركيه جانباً إلى أن يتحلل لونه

في وعاء كبير نقوم بوضع اللبن (الزبادي) ثم نضيف إليه نصف كمية الزعفران المنقوع ، ثم نضيف إليه ملعقتين من الزيت، الملح ، الفلفل، الحبهان ، الكركم، الزنجبيل، الكزبرة ، الليمون والبابريكا، بإستعمال شوكة أو مضرب شبك يدوي نقوم بتقليب هذه المواد ليختلط ويتجانس تماماً الخليط جيداً.

في طبق عميق ضعي التتبيلة ، أضيفي الدجاج على الخليط حتي يتغطى تماماً بالتتبيلة، غطي الطبق بقطعة من النايلون ، ضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتشبع بنكهة التتبيلة .

لتحمير الدجاج

سخّني الفرن جيداً علي درجة حرارة 200مْ، أحضري صينية فرن مناسبة، ضعي فوق الصينية شبك معدني، أخرجي الدجاج من الثلاجة ، إرفعي قطع الدجاج من خليط التتبيلة، ضعي الدجاج على الشبك، أضيفي كوب من المرق في الصينية، ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة إلى أن يصبح الدجاج ذهبي اللون.

لتسوية الأرز

في إناء متوسط الحجم ، نضع المتبقي من الزيت، ونسخنه جيداً على نار متوسطة ، ثم نضيف اليه البصل المفروم ، بإستعمال ملعقة خشبية نقلب البصل إلى أن يزبل ويصبح ذهبي اللون ثم الجزرة المبشورة مع التقليب المستمر

ثم نصفي الأرز ، نضيفيه على البصل قلبيه بهدوء إلى أن تتغطى حبات الأرز بالزيت ، ثم نضيف الفلفل نقلب جيداً ،

ثم بعد ذلك نضيف مرق الدجاج ( الشوربة ) على الأرز، إتركيه على نار قوية إلى أن يتشرب كافة المرق وتتكون على سطحه ثقوب.

ثم نقوم بعد ذلك بتوزيع بقية خليط الزعفران على الأرز ثم اخرجي الدجاج من الفرن وضعيه على سطح الأرز.

على نار قوية ضعي قطعة من الفحم إلى أن تصبح حمراء اللون ،

وأحضري نصف ليمونة فرغيها من اللب، ونضعيها بين قطع الدجاج فوق الأرز، ونضع بعض قطرات من زيت الذرة علي الوجه

دعي الأرز على نار هادئة جدا لمدة 60 دقيقة إلى أن ينضج تماماً.

للتقديم

قلبي الأرز واسكبيه في طبق التقديم ووزعي مندي الدجاج وقدمية مباشرة