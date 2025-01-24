طريقة عمل روستو اللحم

روستو اللحم من الاطباق الفخمة التي يمكن تحضيرها وتقدميها باردة او دافئة

المقادير اللازمة

قطعة لحم عرق فلتو حوالى 2 كيلو

8 فصوص ثوم

خيط دوبارة أطلبي من بائع اللحوم أن يجهزه لك

ملح

فلفل أسود حب

ورق غار

هيل

فص مستكة

قليل من الزيت

ربع كوب دقيق

ماء للسلق

طريقة العمل

تغسل قطعة اللحم جيداً ثم نقوم بلف الخيط حول قطعة اللحم بشدة و ربطه بشكل حلزونى حول قطعة اللحم كلها

حتى لا يتغير شكلها مع الطهى وكما سبق يمكنك طلب هذا من الجزار

نقوم بعمل ثقوب عميقة بسكين صغير رفيع فى أماكن متفرقة من قطعة اللحم مع الاحتفاظ بشكلها المتماسك

نضع فى كل ثقب فص من الثوم الصحيح وحبوب الفلفل الأسود الحب مع محاولة جعل المكونات عميقة بإدخالها بالأصبع

نجهز صينية ونضع فيها الزيت

يغمس اللحم في الدقيق ويحمر في الزيت حتي يصبح ذهبي علي كل الجوانب

في تلك الأثناء نضع قدر كبير علي النار به الماء والمستكة وورق الغار والهيل حتي تغلي

ثم توضع اللحم بعد تحميره في الماء وتسلق علي نار متوسطة حتي تمام النضج

بعد النضج تترك لتبرد ويفك الخيط وتقطع وترش بالملح والفلفل وتقدم