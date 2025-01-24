القادسية يتعاقد مع المهاجم الغاني جيري أفريي

الدمام-البلاد
أنهى نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المهاجم الغاني الشاب جيري أفريي، قادمًا من نادي Thoughts FC الغاني بعقد يمتد حتى عام 2028.
ويُعتبر جيري- المولود في غانا عام 2006- أحد أبرز المواهب الصاعدة في بلاده، حيث تألق بشكل لافت مع منتخب غانا تحت 20 سنة وحقق لقب دورة الألعاب الأفريقية، كما نال جائزة أفضل لاعب وهداف بطولة غرب أفريقيا تحت 20 عاما، ما جعله محل اهتمام واسع ومُرشحًا للانضمام إلى المنتخب الأول الغاني في تصفيات كأس العالم 2026.
جيري الذي يلعب في مركز الهجوم، يتميز بسرعته ومهاراته الفنية العالية، ومن المتوقع أن يشكل إضافة قوية لخط هجوم القادسية في المرحلة المقبلة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م