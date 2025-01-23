الإقتصاد

700 ألف زائر لمهرجان الخرج الأول للتمور

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1446 هـ      23 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الخرج

اختتم مساء أمس مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية الذي انطلق يوم الجمعة 10 يناير الجاري، مسجلًا أكثر من 700 ألف زائر خلال عشرة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عبدالعزيز الشريف, أن المهرجان في نسخته الأولى حظي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج, الذي تابع تفاصيل المهرجان منذ رسم الملامح الأولى نظرًا لأهميته وارتباطه بالعادات والتقاليد ورمز للكرم ورافد اقتصادي وطني، وشهد المهرجان معدلات زيارة عالية ومبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال.

وأكد الشريف أن هذا المهرجان يأتي ضمن حزمة من الفعاليات التي تعتزم المحافظة إقامتها، التي تركز على ما تزخر به المملكة من قوة اقتصادية في مجالات متعددة توفر الاكتفاء الذاتي وتسهم في الأمن الغذائي وبيئة استثمارية مثالية وآمنة تعمل وفق إستراتيجية رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن منتجات التمور من المنتجات التي تشتهر بها محافظة الخرج والمحافظات المجاورة، وارتباطها بالقهوة السعودية كرمز للكرم وعنوان لكل منزل, دفعتنا لإقامة المهرجان الذي التقى فيه الشركات والمؤسسات والمنشآت المتخصصة في التمور والقهوة السعودية والأفراد الذين لديهم تجارب فعالة في العناية بالنخيل وشجرة البن ليحضوا بأكبر تجمع للمزارعين والمنتجين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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