198 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

البلاد ــ الرياض

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 12 – 18 يناير 2025م, 198.570.000 عملية، بقيمة 11.776.267.000 ريال، مقابل 13.404.697.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.393.000 بقيمة 663.166.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.580.000 بقيمة 340.128.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 153.000 بقيمة 220.760.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.013.000 بقيمة 144.025.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.413.000 بقيمة 866.427.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.114.000 بقيمة 764.030.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.135.000 بقيمة 266.508.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 662.000 بقيمة 324.454.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 698.000 بقيمة 48.123.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 178.000 بقيمة 233.628.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.627.000 بقيمة 1.419.601.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.068.000 بقيمة 221.898.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 56.771.000 بقيمة 1.734.319.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46.841.000 بقيمة 1.736.601.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.628.000 بقيمة 99.526.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.601.000 بقيمة 661.625.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 33.696.000 بقيمة 2.031.447.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 64.237.000 بقيمة 4.182.727.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.189.000 بقيمة 497.285.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.986.000 بقيمة 471.054.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.127.000 بقيمة 211.752.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.275.000 بقيمة 171.874.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.667.000 بقيمة 131.079.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.366.000 بقيمة 283.372.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.282.000 بقيمة 353.055.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.252.000 بقيمة 602.911.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 24.445.000 بقيمة 1.715.075.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 66.744.000 بقيمة 3.156.083.000 ريال.