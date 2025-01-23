1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة

البلاد- المدينة المنورة

تتوافد الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لهذا العام 1446هـ إلى المدينة المنورة، في المحطات الأولى لبرنامج زيارتهم للمملكة، الذي يستمر عشرة أيام، متضمنًا الصلاة في المسجد النبوي، وأداء مناسك العمرة، وزيارة المعالم التاريخية والحضارية والمتاحف في المدينة المنورة ومكة المكرمة.



وكان في استقبال ضيوف البرنامج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقد كان الوفد المصري الذي يضم 22 معتمرًا ومعتمرة أول الواصلين ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج، التي تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة إفريقية، وهي مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ومالي، والسنغال، والكاميرون، وتشاد، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر، وإثيوبيا، وموريشيوس، وغينيا، وموزمبيق، وموريتانيا.

وتشمل دفعات ضيوف البرنامج 1000 زائر ومعتمر من 66 دولة، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- على استضافتهم على 4 دفعات خلال العام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.