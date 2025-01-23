مهاجم باير ليفركوزن يقترب من دوري روشن

البلاد- جدة كشفت تقارير عن اهتمام أندية دوري روشن بمهاجم باير ليفركوزن فيكتور بونيفاس؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت قناة سكاي الألمانية، أن الأندية السعودية تفكر في تقديم عرض للتعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية. وتأتي تلك الخطوة لإيجاد خطة بديلة لأندية دوري روشن، في حال تعثر التعاقد مع مهاجم ليفربول داروين نونيز. وأوضحت القناة، أن باير ليفركوزن الألماني يعتبر لاعبه النيجيري بونيفاس قابلاً للبيع، فإن النادي الألماني سيطالب بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو. يذكر أن مهاجم المنتخب النيجيري، قد خاض 49 مباراة بقميص ليفركوزن حتى الآن، سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 11.