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مهاجم باير ليفركوزن يقترب من دوري روشن
الرياضة

مهاجم باير ليفركوزن يقترب من دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1446 هـ      23 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن اهتمام أندية دوري روشن بمهاجم باير ليفركوزن فيكتور بونيفاس؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت قناة سكاي الألمانية، أن الأندية السعودية تفكر في تقديم عرض للتعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وتأتي تلك الخطوة لإيجاد خطة بديلة لأندية دوري روشن، في حال تعثر التعاقد مع مهاجم ليفربول داروين نونيز.

وأوضحت القناة، أن باير ليفركوزن الألماني يعتبر لاعبه النيجيري بونيفاس قابلاً للبيع، فإن النادي الألماني سيطالب بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.

يذكر أن مهاجم المنتخب النيجيري، قد خاض 49 مباراة بقميص ليفركوزن حتى الآن، سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 11.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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