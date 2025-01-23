مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري

البلاد – الرياض

استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المراقب العام للشرطة علي بداوي.

وبحسب “واس”، جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال، زار مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الجزائرية والوفد المرافق له مركزَ العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بمنطقة الرياض، للتعرف على الخدمات الأمنية والإنسانية، التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومركز التقنية والذكاء الاصطناعي والإدارة العامة للأدلة الجنائية.