المحليات

مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1446 هـ      23 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المراقب العام للشرطة علي بداوي.

وبحسب “واس”، جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال، زار مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الجزائرية والوفد المرافق له مركزَ العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بمنطقة الرياض، للتعرف على الخدمات الأمنية والإنسانية، التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومركز التقنية والذكاء الاصطناعي والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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