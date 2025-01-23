الرياضة

في دوري ” يلو”| الجبلين يزيد أوجاع الفيصلي.. وتعادل العربي والزلفي

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1446 هـ      23 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
زاد فريق الجبلين من أوجاع الفيصلي، بفوزه عليه بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

سجل الفريق الجبلاوي في الشوط الأول عن طريق المهاجم فهد الجهني. وشهدت المبارة طرد عبدالله با بالبطاقة الحمراء.

بهذا الفوز، أصبح رصيد الجبلين 28 نقطة بالمركز السابع، وتجمد رصيد الفيصلي عند 18 نقطة بالمركز 16.

وفي الجوف، حسم التعادل السلبي مواجهة الجندل مع جدة؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 21 نقطة بالمركز 12، وجدة إلى 22 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وعلى ملعب التعليم بعنيزة، تعادل العربي مع ضيفه 1/1. العربي كان البادئ بالتسجيل عن طريق مصلح الشيخ، وتعادل الزلفي عن طريق ماهر المطيري من ركبة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مدافع العربي مناف أبو يابس بالصفراء الثانية. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الرابع، والزلفي 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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