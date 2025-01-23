في دوري ” يلو”| الجبلين يزيد أوجاع الفيصلي.. وتعادل العربي والزلفي

حائل- خالد الحامد
زاد فريق الجبلين من أوجاع الفيصلي، بفوزه عليه بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
سجل الفريق الجبلاوي في الشوط الأول عن طريق المهاجم فهد الجهني. وشهدت المبارة طرد عبدالله با بالبطاقة الحمراء.
بهذا الفوز، أصبح رصيد الجبلين 28 نقطة بالمركز السابع، وتجمد رصيد الفيصلي عند 18 نقطة بالمركز 16.
وفي الجوف، حسم التعادل السلبي مواجهة الجندل مع جدة؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 21 نقطة بالمركز 12، وجدة إلى 22 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وعلى ملعب التعليم بعنيزة، تعادل العربي مع ضيفه 1/1. العربي كان البادئ بالتسجيل عن طريق مصلح الشيخ، وتعادل الزلفي عن طريق ماهر المطيري من ركبة جزاء.
وشهدت المباراة طرد مدافع العربي مناف أبو يابس بالصفراء الثانية. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الرابع، والزلفي 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.
د27‘⚽️ هدف لـ @aljabalainFC
فهد الجهني يفتتح التسجيل 👏#الفيصلي_الجبلين #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/UiRxOtmG95
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 23, 2025