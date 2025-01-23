في دوري روشن.. رونالدو يتصدر الهدافين.. والفتح يستعيد نغمة الانتصارات بعد غياب

البلاد- جدة استمرت انتصارات الهلال بنتائج كبيرة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بينما تقدم كريستيانو رونالدو للسيطرة على قائمة هدافي المسابقة.

وقد شهدت الجولة 16 بدوري روشن عدة أرقام ومشاهدات منها: – الهلال يواصل التألق سجل الهلال هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على ضيفه الوحدة ويواصل انتصاراته بأهداف ماركوس ليوناردو ومالكوم وعبد الله الحمدان. ورفع الهلال، الذي حقق فوزه الخامس تواليا، رصيده إلى 43 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي فاز 2-1 على الشباب. واستمر تألق ليوناردو الذي سجل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات. – رونالدو يتوهج

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الثاني ليقود النصر للفوز 3-1 على عشرة لاعبين من مضيفه الخليج ليعود الفريق للانتصارات. وتجنب النصر التعثر للمباراة الثانية تواليا، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثالث. ورفع رونالدو، الذي سجل سبعة أهداف في ست مباريات، عدد أهدافه إلى 13 لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري. – القادسية يعود للثالث سجل خوليان كينونيس هدفين في الشوط الأول ليقود القادسية للفوز 2-صفر على مضيفه العروبة والعودة للمركز الثالث. ورفع القادسية، الذي فاز ثماني مرات في آخر تسع مباريات، رصيده إلى 34 نقطة. ورفع كينونيس أهدافه إلى تسعة في 13 مباراة بالدوري السعودي. – الفتح يقلب الطاولة بدا أن الفتح في طريقه للخسارة أمام ضمك بعدما هز نيكولاي ستانشيو شباكه في الدقيقة 69 لكنه سجل هدفين من ركلتي جزاء، ليحقق فوزه الأول مع مدربه جوزيه جوميز. وأدرك سفيان بن دبكة التعادل في الدقيقة 78 قبل أن ينتزع الفوز بهدف مراد باتنة في الدقيقة 20 من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. وعلى الرغم من الفوز، ظل الفتح في المركز الأخير وله تسع نقاط، بينما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر.