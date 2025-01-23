تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة 14 ألف مستفيد

الرياض : البلاد

أوضحت شركة المياه الوطنية مُمَثلةً بقطاعها الأوسط عن انتهائها من تنفيذ وتشغيل محطة تنقية مياه الشرب في مركز الأرطاوية بمحافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، وبطاقة توزيع يومي تبلغ (5,000) متر مكعب يوميًا، وبكُلفة تجاوزت (27) مليون ريال، وذلك لخدمة أكثر من (14) ألف مستفيد.

وبيّنت أن المشروع تضمّن إنشاء خزان أرضي بسعة (10) آلاف متر مكعب، ومحطة تعبئة مياه، ليرتفع بذلك معدل ضخ المياه المُحلّاة بمركز الأرطاوية إلى (24) ساعة طِوال أيام الأسبوع، إضافة إلى توفير خدمة صهاريج المياه على مدار الساعة من محطة التعبئة، لخدمة مركز الأرطاوية والمراكز المجاورة لها.

ولفتت إلى أن المشروع يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه، وتحقيق الأمن المائي، وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدَةً في الوقت ذاته أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.