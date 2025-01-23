بعد ختام الجولة 16 بدوري روشن.. الصراع يحتدم بين الهلال والاتحاد.. والقادسية يتقدم

البلاد- جدة اختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الجولة الـ 16 من “دوري روشن للمحترفين”، التي شهدت مواصلة الهلال لصدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن نظيره الاتحاد.

كانت انطلاقة الجولة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وفيها تمكن الفيحاء من التغلب على ضيفه الخلود بهدف نظيف، فيما تخطى الأخدود مستضيفه الرائد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة وعلى ملعب إيجو بالدمام، تمكن الأهلي من التغلب على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف. واستمرت منافسات الجولة في يومها الثاني، حين تمكن النصر من كسب نقاط مستضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وعلى مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض تمكن الرياض من التغلب على ضيفه التعاون بهدف نظيف، وواصل الهلال صدارته لجدول الترتيب بعد فوزه على نظيره الوحدة بأربعة أهداف لهدف في المباراة، التي جرت بينهما على ملعب المملكة أرينا في الرياض. وفي ختام منافسات الجولة 16، تغلب القادسية على نظيره العروبة بثنائية نظيفة على استاد جامعة الجوف في الجوف، وكسب الفتح نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف على ملعب نادي الفتح في الأحساء، وتمكن الاتحاد من حسم قمة الجولة بعد فوزه على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. ومع نهاية الجولة، واصل الهلال صدارة ترتيب الدوري بـ 43 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه الاتحاد الذي يملك الرصيد ذاته، والقادسية ثالثًا بـ 34 نقطة، والنصر رابعًا بـ 32 نقطة، وخامسًا يحل الأهلي بـ 29 نقطة، وفي المركز السادس يأتي الشباب بـ 26 نقطة، وسابعًا يحل الرياض برصيد 25 نقطة، وفي المركز الثامن يأتي الخليج بـ 23 نقطة، يليه التعاون بـ 22 نقطة في المركز التاسع، وفي المركز العاشر ضمك برصيد 18 نقطة، والحادي عشر يحل الاتفاق بـ 18 نقطة، وفي المركز الـ 12 يأتي الخلود بـ 16 نقطة، يليه الأخدود بـ 15 نقطة في المركز الـ 13، والفيحاء في المركز الـ 14 بذات الرصيد مع الأخدود، ثم الرائد برصيد 14 نقطة محتلًا بها المركز 15، يليه العروبة بـ 13 نقطة في المركز الـ 16، والوحدة في المرتبة 17 برصيد 12 نقطة، والفتح أخيرًا برصيد 9 نقاط.