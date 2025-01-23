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السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1446 هـ      23 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

استعرض وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، خلال جلسات نقاشية بجناح”Saudi House”، تطورات المملكة في مجالات السياحة، والاقتصاد، والنمو المالي.

وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة استقبلت العام الماضي نحو 30 مليونًا سائحًا دوليًا، فيما أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، على النهج طويل الأمد للمملكة في النمو، مبينًا أن” رؤية السعودية 2030″ مثال على القيادة الجريئة، التي قادت للتخطيط بثقة، والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة.

من جهتها، أعلنت شركة” سيلز فورس” عن خططها لافتتاح مقر إقليمي جديد لها في الرياض، وتعهدها بتوفير فرص تطوير المهارات لـ 30 ألف مواطن بحلول عام 2030، واتفاقية شراكة مع شركة “آي بي إم” لافتتاح مركز ابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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