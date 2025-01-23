السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030

البلاد – متابعات

استعرض وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، خلال جلسات نقاشية بجناح”Saudi House”، تطورات المملكة في مجالات السياحة، والاقتصاد، والنمو المالي.

وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة استقبلت العام الماضي نحو 30 مليونًا سائحًا دوليًا، فيما أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، على النهج طويل الأمد للمملكة في النمو، مبينًا أن” رؤية السعودية 2030″ مثال على القيادة الجريئة، التي قادت للتخطيط بثقة، والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة.

من جهتها، أعلنت شركة” سيلز فورس” عن خططها لافتتاح مقر إقليمي جديد لها في الرياض، وتعهدها بتوفير فرص تطوير المهارات لـ 30 ألف مواطن بحلول عام 2030، واتفاقية شراكة مع شركة “آي بي إم” لافتتاح مركز ابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمملكة.