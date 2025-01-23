الذهب يهبط بعد اقترابه من أعلى مستوى في 3 أشهر

سنغافورة : البلاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعدما اقتربت في الجلسة الماضية من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وهبط الذهب بالمعاملات الفورية 0.1% إلى 2751.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى 2763.43 دولارًا أمس، وهو أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر عندما بلغ مستوى غير مسبوق عند 2790.15 دولارًا. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2760.20 دولارًا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 30.63 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 944 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 970.55 دولارًا.