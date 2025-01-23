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أخضر17 في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا
الرياضة

أخضر17 في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1446 هـ      23 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أجريت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمنتخبات المشاركة.

وأسفرت قرعة قرعة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب الصين وتايلاند وأوزباكستان.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة في جدة والطائف على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل، وملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ في الطائف.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا وهي: إندونيسيا، كوريا الشمالية، الصين، أستراليا، أفغانستان، طاجيكستان، عمان، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران، اليمن، فيتنام، أوزبكستان، الإمارات، تايلاند، بالإضافة إلى المنتخب الوطني المستضيف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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