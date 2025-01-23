أخضر17 في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا

أجريت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمنتخبات المشاركة.

وأسفرت قرعة قرعة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب الصين وتايلاند وأوزباكستان.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة في جدة والطائف على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل، وملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ في الطائف.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا وهي: إندونيسيا، كوريا الشمالية، الصين، أستراليا، أفغانستان، طاجيكستان، عمان، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران، اليمن، فيتنام، أوزبكستان، الإمارات، تايلاند، بالإضافة إلى المنتخب الوطني المستضيف.