وفد “الشورى” يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية

البلاد – عرعر

قدم وفد أعضاء مجلس الشورى- أعضاء اللجان المتخصصة- الذي يزور منطقة الحدود الشمالية، ندوة بعنوان:” دور مجلس الشورى في التنمية الوطنية”، وذلك على مسرح النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين، والمواطنين، والمهتمين بالشأن التنموي.

وخلال الندوة المقامة، استعرض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس، والدكتورة نجوى الغامدي، نشأة المجلس وأدواره المتعددة، التي تشمل الدور التنظيمي والتشريعي، والدور الرقابي، والدبلوماسية البرلمانية.

ودار نقاش مفتوح مع الحضور، حيث أجاب أعضاء المجلس عن استفساراتهم المتعلقة بدور المجلس في متابعة الأداء الحكومي ودعم أولويات التنمية في المنطقة، مع التأكيد على حرص المجلس على تعزيز التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة الحدود الشمالية.

ويضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس وهم: رئيس الوفد محمد بن سعد الفراج، والدكتورة إشراق بنت علي رفاعي، والدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد، وحنان بنت عبدالله السماري، وخالد بن محمد أبو ملحة، والمهندس سالم بن علي الشهراني، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتور عبدالله بن محمد العطاس، وعبدالله بن محمد الماضي، وعلي بن عائض القحطاني، والدكتور مجدي بن ضيف الله السلمي، والمهندس مطلق بن الأسمر الشراري، والدكتور معن بن محمد المدني، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، والدكتورة هند بنت إبراهيم الخماش.