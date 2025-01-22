الرياضة نائب أمير حائل يزور مقر نادي الطائي

حائل- خالد الحامد

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم الأربعاء مقر نادي الطائي، يرافقه مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ورئيس نادي الطائي عمير العمير. واطلع سموه خلال الزيارة على المستجدات وأوضاع النادي في الوقت الحالي، والتطلعات وجانب من الإحصائيات المتعلقة بالمنجزات التي تحققت منذ بداية الموسم، وأبرز النجاحات في مختلف الأنشطة الرياضية. ثم تجول سموه داخل منشآت النادي وشملت: المركز الإعلامي وصالة الألعاب المختلفة وملاعب الفئات السنية والملعب الرئيس لمنشأة نادي الطائي، وتابع تمرين الفريق الأول لكرة القدم. وفي ختام الزيارة ثمن سموه الجهود المبذولة من إدارة النادي وأعضاء شرفه وجماهيره، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جهته، أكد رئيس نادي الطائي حرصه وأعضاء مجلس إدارة النادي على مضاعفة الجهود وصولًا لتحقيق التطلعات- بإذن الله.