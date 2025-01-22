«موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية

البلاد – الرياض

شهد” موسم العرمة” للسياحة البيئية في نسخته الرابعة إقبالًا كبيرًا من الزوار الباحثين عن تجربة فريدة وسط الطبيعة الخلابة والتضاريس المتنوعة، التي تتميز بها محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

ويستقطب الموسم الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث يقدم فرصة لاستكشاف سلسلة جبال العرمة الشهيرة، التي تمتد بطول 700 كيلومتر؛ من أم الجماجم شمالًا إلى البياض جنوبًا، حيث تتميز هذه السلسلة الجبلية بثرواتها الفطرية والنباتية وإرثها الثقافي العريق، وتُعد رمزًا للجمال الطبيعي، وتزدان بتضاريس متنوعة؛ تشمل الأودية، والجبال، والسهول وغيرها من المعالم السياحية، التي تزخر بهما المحميتان.

ويمتد موسم العرمة حتى شهر أبريل من كل عام، متزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط المواسم الممطرة، ما ينعش الغطاء النباتي، ويُوجد بيئة مثالية للرحلات البرية والأنشطة السياحية في الهواء الطلق، ويتمتع الزوار خلاله بأنشطة مميزة؛ مثل المشي الخلوي، وتأمل النجوم، وركوب الراحلة، وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى التنزه في أجواء طبيعية ساحرة، تجمع بين هدوء الصحراء وجمال التضاريس المتنوعة.

وحظي موسم العرمة باهتمام خاص من هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ حيث تم إنشاء أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية؛ وفق معايير الاستدامة البيئية، بما يضمن حماية البيئة وسلامتها، كما يتميز الموسم بتوفير تجربة غنية تراعي توازن الطبيعة واستدامتها، ما يعزز مكانة المنطقة وجهةً رائدةً للسياحة البيئية في المملكة. ويُعد موسم العرمة تجسيدًا لثراء البيئة المحلية وأصالتها، ووجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بتجربة فريدة، تجمع بين جمال الطبيعة والأنشطة السياحية المستدامة.