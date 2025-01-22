طريقة عمل صينية قرع العسل بالبشاميل

يحتوي القرع العسلي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A، فيتامين C، البوتاسيوم، والألياف الغذائية،

المقادير اللاومة

كيلو قرع عسل

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كيلو سكر بني

مكونات البشاميل الحلو

3 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 كوب حليب

نصف كوب سكر

بيضة مخفوقة

ملعقة صغيرة خليط من جوز الطيب والقرنفل والقرفة

مكونات الحشو

3 ملعقة كبيرة لوز مقطع

نصف كوب زبيب

ملعقة كبيرة جوز الهند

سمن أو زبدة للدهن

طريقة العمل

القرع العسلي

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

توضع الزبدة والسكر البني في قلب قرع العسل ويوضع في الفرن حتى ينضج ويمكن هرسه بسهولة

البشاميل الحلو

على نار متوسطة يسخن قدر

يوضع في القدر الزبدة

يضاف عليها الدقيق ويقلب المزيج حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي الفاتح

يضاف الحليب ببطء على خليط الزبدة ويقلب حتى يمتزج تماماً ولا يتكون به أي كتل من الدقيق

يأخذ القليل من خليط الحليب والدقيق الساخن (البشاميل) في وعاء صغير ويضاف إليه البيض المخفوق ويمزج جيداً

يضاف خليط البيض إلى قدر البشاميل مع إضافة القرفة والقرنفل وجوز الطيب ويقلب جيداً

الحشو

في وعاء يوضع اللوز المقطع والزبيب وجوز الهند ويخلط جيداً

يضاف البشاميل إلى خليط المكسرات ويخلط

تدهن صينية بالزبدة أو السمن

يوضع قرع العسل في قاع الصينية

يسكب فوق طبقة قرع العسل كل كمية خليط البشاميل

تخبز صينية قرع العسل في الفرن على درجة حرارة 180 – 200 درجة لمدة 30 دقيقة

يقدم دافئ