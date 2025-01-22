طريقة عمل شوربة الجبن بالخضروات

الخضروات مفيدة وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان

المقادير اللازمة

كوب وربع ماء

كوب جزر مقطع

كوب بروكلي

كوب بازلاء

ربع كوب بصل أخضر مقطع

فلفل أسود

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

كوب جبن شيدر

مكعب مرقة

طريقة العمل

يشوح الجزر والبازلاء والبصل الأخضر والبروكلي والفلفل ويترك على النار حتى النضج

تقلب الماء الماء مع مكعب المرقة

يقلب الحليب مع النشا ويرفع علي النار حتى يصبح كثيف

يضاف خليط الماء والمرقة والخضروات علي الحليب

تضاف الجبن الشيدر للحليب وتترك لتغلي دقيقة

ترفع من علي النار وتقدم ساخنة