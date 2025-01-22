المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الجبن بالخضروات

نيفين عباسaccess_time23 / رجب / 1446 هـ      22 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الخضروات مفيدة وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان

المقادير اللازمة
كوب وربع ماء
كوب جزر مقطع
كوب بروكلي
كوب بازلاء
ربع كوب بصل أخضر مقطع
فلفل أسود
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة نشا
كوب جبن شيدر
مكعب مرقة

طريقة العمل
يشوح الجزر والبازلاء والبصل الأخضر والبروكلي والفلفل ويترك على النار حتى النضج
تقلب الماء الماء مع مكعب المرقة
يقلب الحليب مع النشا ويرفع علي النار حتى يصبح كثيف
يضاف خليط الماء والمرقة والخضروات علي الحليب
تضاف الجبن الشيدر للحليب وتترك لتغلي دقيقة
ترفع من علي النار وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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