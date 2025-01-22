صندوق التنمية العقارية يحصل على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر

الرياض : البلاد

حصل صندوق التنمية العقارية على شهادة ISO 31000 العالمية؛ لتميزه في إدارة المخاطر، من خلال تطبيق معايير الكفاءة التشغيلية وتعزيز الموثوقية في هذا المجال.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهوده المستمرة في تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر، وتطبيق الأنظمة والإجراءات وإدارة المخاطر في جميع مجالات عمله بشكل فعّال والتي مكنته من تحليل ومراقبة التحديات ومعالجتها.

وعمل الصندوق العقاري على تطوير إستراتيجية لإدارة المخاطر التشغيلية وفق معايير عالمية مع التقييم المستمر لتحسين العمليات التي تساعد على اتخاذ القرارات مما أسهم في نضج إجراءاته في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الثقة مع شركائه من القطاعين العام والخاص.

يذكر أن شهادة “ISO 31000” يتم منحها من قبل المنظمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” للجهات التي تنجح في تطبيق المعايير في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشأن استغلال الفرص وإدارة التحديات وتقييمها بما يُمكنها من الاستجابة مع التحديات بكل فاعلية وكفاءة عالية.