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شاهد| القادسية يعبر العروبة بثنائية ويستعيد ” الثالث”
الرياضة

شاهد| القادسية يعبر العروبة بثنائية ويستعيد ” الثالث”

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1446 هـ      22 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على نظيره فريق العروبة، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.

سجل هدفي فريق القادسية اللاعب جوليان كينيونيس،في الدقيقتين 28 و31.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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