شاهد| القادسية يعبر العروبة بثنائية ويستعيد ” الثالث”

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على نظيره فريق العروبة، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.
سجل هدفي فريق القادسية اللاعب جوليان كينيونيس،في الدقيقتين 28 و31.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.
القادسية يحافظ على مركزه الثالث🥉
3 نقاط جديدة لبنو قادس🟡🔴
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#العروبة_القادسية | #SSC pic.twitter.com/kxDb0qa3aA
— SSC (@ssc_sports) January 22, 2025