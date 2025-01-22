شاهد| الفتح يقتنص فوزًا قاتلًا من ضمك

البلاد- جدة
استعاد فريق الفتح نغمة الانتصارات بعد طول غياب، واقتنص فوزًا ثمينًا أمام نظيره ضمك، بثنائية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الفتح، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.
سجل اللاعب نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 69. وتمكن اللاعب سفيان بن دبكة من إدراك هدف التعادل لفريق الفتح في الدقيقة 78، من ركلة جزاء سددها بنجاح. وفي الدقيقة 90+20، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الفتح أحرزها بنجاح مراد باتنا.
هذا الفوز، رفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط، لكنه ظل في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر.
🔚 نهاية المباراة#الفتح يكسب #ضمك بهدفين مقابل هدف
شاهد أهداف اللقاء ⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الفتح_ضمك | #SSC pic.twitter.com/GjX3YADyYE
— SSC (@ssc_sports) January 22, 2025