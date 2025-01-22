الرياضة

شاهد| الفتح يقتنص فوزًا قاتلًا من ضمك

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1446 هـ      22 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق الفتح نغمة الانتصارات بعد طول غياب، واقتنص فوزًا ثمينًا أمام نظيره ضمك، بثنائية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الفتح، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.

سجل اللاعب نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 69. وتمكن اللاعب سفيان بن دبكة من إدراك هدف التعادل لفريق الفتح في الدقيقة 78، من ركلة جزاء سددها بنجاح. وفي الدقيقة 90+20، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الفتح أحرزها بنجاح مراد باتنا.

هذا الفوز، رفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط، لكنه ظل في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *