شاهد| الحزم يسترد وصافة” يلو”.. والباطن يخطف نقاط العين.. والجبيل يقتنص الصفا

حائل- خالد الحامد

صالح فريق الحزم جماهيره بفوز على مضيفه أحد 3-1، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

واسترد الحزم وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة.

سجل أهداف الفريق الحزماوي عكاشة حمزاوي، وإبراهيما نداي” هدفين”، ولأحد عبدالعزيز العرياني من ضربة جزاء.

بهذه الخسارة، بقي أحد في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وعلى ملعبه، فاز الباطن على العين بهدف وحيد. سجل للباطن عبر بدر العمير من ضربة جزاء؛ ليرفع الباطن رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد العين عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

واقتنص فريق الجبيل ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الصفا بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ملعب الصفا بصفوى.

سجل هدف المباراة الوحيد فينيسيوس باربوزا من ضربة جزاء. وشهدت المباراة طرد لاعب الجبيل أحمد السلطان.

بهذه النتيجة، رفع الجبيل رصيده إلى 19 نقطة بالمركز15، وبقي الصفا على رصيده 21 نقطة بالمركز 12.