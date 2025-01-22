شاهد| الاتحاد يتغلب على الشباب بثنائية في كلاسيكو مثير

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حسم فريق الاتحاد كلاسيكو الجوهرة، الذي جمعه مع ضيفه فريق الشباب، بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بدوري روشن للمحترفين.
أحرز اللاعب عبدالرحمن عبود الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 32، وأضاف الهدف الثاني لفريق الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 45+3.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، قلص اللاعب هارون كمارا الفارق لفريق الشباب في الدقيقة 45+5.
بهذا الفوز، بات رصيد الاتحاد 43 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن، بنفس عدد النقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد فريق الشباب عند 26 نقطة في المركز السادس.
ثنائية اتحادية في الجوهرة 🏟️
النمور يواصلون التقدم 🟡✔️
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/l5nY8xDEMV
— SSC (@ssc_sports) January 22, 2025