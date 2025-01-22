الرياضة

شاهد| الاتحاد يتغلب على الشباب بثنائية في كلاسيكو مثير

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1446 هـ      22 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حسم فريق الاتحاد كلاسيكو الجوهرة، الذي جمعه مع ضيفه فريق الشباب، بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بدوري روشن للمحترفين.

أحرز اللاعب عبدالرحمن عبود الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 32، وأضاف الهدف الثاني لفريق الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 45+3.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، قلص اللاعب هارون كمارا الفارق لفريق الشباب في الدقيقة 45+5.

بهذا الفوز، بات رصيد الاتحاد 43 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن، بنفس عدد النقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد فريق الشباب عند 26 نقطة في المركز السادس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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