حضرت فعاليات حفل تنصيبه.. الأميرة ريما بنت بندر تنقل تهاني القيادة للرئيس ترامب

واشنطن- واس

حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة عن المملكة حفل تنصيب فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفعاليات المصاحبة.

ونقلت سموها تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس الأمريكي؛ بمناسبة تنصيبه مجددًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً تمنيات القيادة السعودية- حفظها الله- للرئيس الأمريكي بالنجاح والتوفيق في مهامه.

وأشارت سموها إلى أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأضافت:” لقد مر ما يقرب من 80 عامًا، منذ أن التقى جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في شهر فبراير عام 1945، حيث تم وضع الأسس لعلاقات متينة بين البلدين الصديقين، ومنذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام، وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معًا”.

وأشارت سمو السفيرة إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. مؤكدة عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن؛ وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة، التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.