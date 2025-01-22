جامعة جدة ووزارة الحج والعمرة تتعاونان لاستقطاب المتميزين لتأهليهم لسوق العمل

البلاد- جدة

في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة لاستقطاب الكفاءات المتميزة، نظمت جامعة جدة متمثلة بإدارة التوجيه والتأهيل المهني بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لقاءً تعريفيًا مميزًا. يهدف هذا اللقاء إلى استقطاب الطلاب والخريجين المتميزين وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

خلال اللقاء، قدمت الخريجة المتميزة وريف القرشي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عرضًا لإنجازها الكبير الذي فاز في هاكثون أنسنة المشاعر المقدسة. مشروعها “مُستدام” يتمثل في آلة بيع ذكية مصنوعة بأيدٍ سعودية، تتيح استبدال النفايات القابلة لإعادة التدوير بمكافآت تحفيزية تشمل منتجات غذائية أو كتيبات إرشادية أو أدوات مثل ساعات التسبيح.

تهدف هذه الآلة إلى تحفيز الحجاج والمعتمرين على الحفاظ على نظافة الأماكن المقدسة. تستقبل الآلة النفايات عبر فتحة مخصصة، وتقوم بوزنها للتأكد من استيفاء الحد المطلوب لاستحقاق المكافأة. يعتمد “مُستدام” على تقنيات حديثة لدمج السلوك الإيجابي مع الحلول البيئية، مع إمكانية ربط بيانات المستخدم بالنظام المركزي من خلال بطاقة وتطبيق “نسك” لضمان تجربة مستدامة ومتكاملة.