جامعة جدة تُعرّف زوار معرض الحج والعمرة بالدبلومات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن

البلاد- جدة

شاركت جامعة جدة ممثلةً في الكلية التطبيقية بمؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة في جدة سوبردوم بجناح للتعريف ببرامج الدبلومات المقدمة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن وبما يتلاءم مع سوق العمل.

كما عرّف الجناح الزوار بالخدمات اللوجستية وسلاسل الامداد والإرشاد السياحي والموارد البشرية والضيافة والفندقة وتقنية الغذاء والسفر والسياحة، فضلًا عن اسهام الجناح في تغذية جميع الشركات المساهمة والفنادق ومكاتب شؤون الحج بكوادر بشرية مؤهلة للارتقاء بجودة منظومة الحج، بجانب تقديم العديد من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية في عدة مجالات.