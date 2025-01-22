جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم “ب”

الرياض – هاني البشر

حقق فريق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لقب بطولة دوري الجامعات لكرة القدم “ب ” بفوزه في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الجامعة في الخرج على نظيره الجامعة الإسلامية 3-2.

سجل أهداف الفائز كل من عثمان المطرود “ركلة جزاء ” وعبدالملك عيدان ونواف الدوسري ( د 23-36 – 73) ، فيما سجل محمد القبي هدفي الجامعة الإسلامية ( د 53 “ركلة جزاء د76).

وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني ورئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالله التميم، الفائزين بالمراكز الأولى؛ حيث نال فريق جامعة الأمير سطام كأس البطولة والميداليات الذهبية، ومبلغ ٤٠ ألف ريال، فيما نال لاعبو الجامعة الإسلامية الكأس والميداليات الفضية ومبلغ ٣٠ ألف ريال المخصصة للمركز الثاني، وبالمركز الثالث جاء فريق جامعة الملك فيصل الذي نال الكأس والميداليات البرونزية ومبلغ ٢٠ ألف ريال بفوزه في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي أقيم الأسبوع الماضي بنجران على فريق جامعة نجران 2-1.

كما تم خلال حفل التتويج تكريم حكام المباراة النهائية وكذلك تكريم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز حيث تسلم رئيسها هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني بالمستوى الذي أشاد بالمستوى الفني المميز، والحضور الجماهيري الكبير للمباراة ، مؤكداً أن الرياضة الجامعية تُعد قيمةً مضافة للرياضة السعودية.

وقال: “الرياضة الجامعية توفر مساحات اللعب لشريحة كبيرة من الطلاب والطالبات لممارسة رياضات مختلفة ، وينعكس ذلك على مستوى التنافسية الذي قد يرتفع من المتوسط إلى العالي جداً كما شاهدنا اليوم”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المباراة أوفت بوعودها وقدمت لوحة مميزة تعكس الحماس الكبير والتطور الذي تشهده الرياضة الجامعية، مهنئاً جامعة الأمير سطام بتحقيق اللقب ومتمنياً حظ أوفر لبقية الجامعات في البطولات المقبلة.