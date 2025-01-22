تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني

البلاد – الرياض

اتفق رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، خلال لقائه أمس، بسفير دولة فلسطين بالمملكة مازن محمد راتب غنيم، على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني، في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال الحويزي: إن القطاع الخاص في المملكة يواكب توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني، وتمكين أصحاب الأعمال الفلسطينيين من الاستثمار بالمملكة، وتسويق المنتجات والصناعات الفلسطينية في الأسواق السعودية.

من جهته، أوضح السفير الفلسطيني مازن غنيم، أن اللقاء أقر خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون التجاري؛ من بينها ترتيب لقاءات بين المستثمرين، وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في المملكة.