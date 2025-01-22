الإقتصاد

“المواصفات” تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر “توكلنا”

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1446 هـ      22 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة العديد من خدماتها الإلكترونية للمستهلكين عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة للهيئة في التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، كما يُبرز التزامها بتبني الحلول المبتكرة والتحول الرقمي، وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجديدة ستتيح للمستفيدين التحقق من سريان وصحة بيانات بطاقات الكفاءة على الأجهزة الكهربائية، وتشمل مكيفات الهواء، والثلاجات، والمجمدات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والإنارة وغيرها، بالإضافة إلى التحقق من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، وذلك باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، وكل ذلك عبر تطبيق “توكلنا” بطريقة سهلة وسريعة ، كما تتيح إمكانية التحقق من حالة الفحص الفني الدوري للمركبة عبر رقم الاستمارة أو البطاقة الجمركية أو رقم الهيكل، في خطوات بسيطة وميسرة.

ويعد تطبيق “توكلنا” أحد أبرز التطبيقات الحكومية في المملكة، ويقدّم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لملايين المستخدمين، مما يجعله منصة مثلى لتقديم خدمات الهيئة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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