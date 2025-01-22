“المواصفات” تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر “توكلنا”

البلاد ــ الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة العديد من خدماتها الإلكترونية للمستهلكين عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة للهيئة في التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، كما يُبرز التزامها بتبني الحلول المبتكرة والتحول الرقمي، وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجديدة ستتيح للمستفيدين التحقق من سريان وصحة بيانات بطاقات الكفاءة على الأجهزة الكهربائية، وتشمل مكيفات الهواء، والثلاجات، والمجمدات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والإنارة وغيرها، بالإضافة إلى التحقق من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، وذلك باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، وكل ذلك عبر تطبيق “توكلنا” بطريقة سهلة وسريعة ، كما تتيح إمكانية التحقق من حالة الفحص الفني الدوري للمركبة عبر رقم الاستمارة أو البطاقة الجمركية أو رقم الهيكل، في خطوات بسيطة وميسرة.

ويعد تطبيق “توكلنا” أحد أبرز التطبيقات الحكومية في المملكة، ويقدّم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لملايين المستخدمين، مما يجعله منصة مثلى لتقديم خدمات الهيئة.