الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»

البلاد – الرياض

تستعد الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر” ليب” التقني، تحت شعار” نحو آفاق جديدة”، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير القادم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة.

يأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” بالتعاون مع شركة” إنفورما” العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ويشارك فيه 1,800 جهة عارضة تقنية، و1,000 متحدث، و680 شركة ناشئة.

ويقدم المؤتمر أكثر من 20 مسارًا تقنيًا تغطي مجالات متعددة؛ منها: التقنية المالية، والمدن الذكية، والتقنية الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتجارة بالتجزئة، والتقنية الرياضية، إلى جانب مسارات جديدة، مثل” رؤية المملكة 2023″.