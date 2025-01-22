“التأمينات الاجتماعية” شريك الحماية التأمينية في ملتقى “فرصتي 4”

الرياض : البلاد

تُشارك المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية شريك حماية تأمينية، في ملتقى القصيم لتمكين الشباب “فرصتي 4″، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

وتأتي المشاركة، انطلاقًا من دورها الرائد في تعزيز الوعي التأميني بين المقبلين على العمل وأصحاب الأعمال؛ حيث تهدف من خلال جناحها في الملتقى لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والدعم الذي تقدمه لهم من خلال مبادراتها المختلفة، بالإضافة إلى استعراض المبادرات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية لدعم أصحاب العمل، وكيفية الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تُسهم في تحقيق استدامة الأعمال.

وتقدم التأمينات الاجتماعية من خلال مشاركتها في الملتقى 4 ورش عمل، تتناول الورشتان الأولى والثانية: منافع نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تقدمان نبذة تعريفية عن التأمينات الاجتماعية، وفرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية، وفرع التعطل عن العمل، بالإضافة إلى المنافع الأخرى.

فيما تقدم الورشة الثالثة تعريفًا بمبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات مع توضيح شروط وضوابط التقديم على المبادرة، وتركز الورشة الرابعة على دور التأمينات الاجتماعية في مجال السلامة والصحة المهنية وما تقدمه من خدمات في هذا الجانب.

ويُقام ملتقى فرصتي الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بشكل سنوي، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف توعيـة وتعريـف الشـباب بالفـرص والمجـالات التي تقدمها الجهات المشاركة، وتعريفهم بالجهات الداعمة ورواد الأعمال.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية تُشارك في العديد من الملتقيات والمعارض على مستوى المملكة؛ بهدف بناء علاقات مثمرة وتعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال، وتعد مشاركتها في ملتقى “فرصتي” جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز الوعي والمعرفة بأهداف منظومة الحماية التأمينية في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها لأصحاب الأعمال وكافة المستفيدين من خدماتها.