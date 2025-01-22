استعرض سموه تقارير مفصلة حول سير العمل.. أمير القصيم: المشاريع الخاصة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في المنطقة

البلاد ــ بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بالإمارة أمس، اجتماع لجنة وفريق متابعة المشاريع الخاصة والمتعثرة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين والمختصين.

واستعرض سموه خلال الاجتماع تقارير مفصلة حول سير العمل في المشاريع الخاصة القائمة بالمنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى المشاريع المتعثرة وآليات معالجتها وتسريع وتيرة إنجازها بالتنسيق مع ملاك المشاريع.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية جميعها، وملاك المشاريع لضمان استكمال المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن متابعة المشاريع الخاصة تمثل أولوية، كونها تسهم في تعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة القصيم.

من جانبه، قدم عدد من أعضاء اللجنة شرحًا تفصيليًا عن نتائج أعمال فريق المشاريع الخاصة المتعثرة، وأهم الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجتها.

وفي ختام الاجتماع، وجه سمو أمير منطقة القصيم الجهات ذات العلاقة وأعضاء اللجنة بالعمل بالتركيز على تطوير الحلول المبتكرة التي تضمن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة وتحقيق الأهداف التنموية للمنطقة.