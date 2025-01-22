الإقتصاد

استدعاء أكثر من 1000 سيارة مازدا لاحتمال تعطل الكاميرا الخلفية

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1446 هـ      22 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,101 سيارة مازدا من طرازي (Mazda 3، CX3) موديل 2018 – 2020، لاحتمالية تعطل الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى ظهور صورة غير واضحة في أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

 وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الحاج علي حسين رضا وشركاه، على الرقم المجاني (8002440140) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

 ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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