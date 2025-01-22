استدعاء أكثر من 1000 سيارة مازدا لاحتمال تعطل الكاميرا الخلفية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,101 سيارة مازدا من طرازي (Mazda 3، CX3) موديل 2018 – 2020، لاحتمالية تعطل الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى ظهور صورة غير واضحة في أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الحاج علي حسين رضا وشركاه، على الرقم المجاني (8002440140) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).