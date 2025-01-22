“إتمام”: اعتماد أكثر من 1250 مخططًا للمشاريع السكنية خلال 2024

الرياض : البلاد

كشف مركز خدمات المطورين “إتمام” عن اعتماد أكثر من 1250 مخططًا بمساحات تتجاوز 24 مليون م2، واعتماد تصاميم لأكثر من 65 ألف وحدة سكنية للمشاريع السكنية على أراضي وزارة البلديات والإسكان خلال العام 2024.

يأتي ذلك ضمن جهود المركز في تسريع وتسهيل إجراءات الرخص لمشاريع التطوير العقاري ودعم المطورين العقاريين وزيادة المعروض السكني وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين المركز أنه قدّم أكثر من 6841 خدمة متنوعة للمطورين العقاريين خلال العام 2024، تضمنت دعم الحصول على خدمات اعتماد المخططات والرخص الإنشائية، وشهادات تأهيل المطورين العقاريين، إضافة إلى اعتماد تصاميم الوحدات السكنية للمشاريع السكنية لتنفيذ أكثر من 100 مشروع سكني خلال العام الماضي.

وأشار إلى جهوده في دعم المطورين العقاريين، حيث أسهم في تأهيل أكثر من 2448 مطورًا عقاريًا ومعالجة 181 طلبًا لاعتماد البنية التحتية، كما أسهم في تطبيق آلية مبتكرة لتسريع حل التحديات من خلال معالجة أكثر من 100 حالة من التحديات التشغيلية في غرفة العمليات، وتقديم الدعم لأكثر من 140 طلبًا للأراضي البيضاء بمساحات تجاوزت 13 مليون م2.