26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC” وشركائها

البلاد ــ الرياض

أعلنت شركة “NHC” عن تسجيل أداء قياسي في مبيعاتها لعام 2024، حيث بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 26.7 مليار ريال، محققة بذلك نسبة نموٍ بلغت 253% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس ثقة العملاء ونجاح إستراتيجيتها في تقديم وجهات عمرانية تلبي احتياجات السوق العقاري المتنامية.

وشهد عام 2024 إبرام “NHC” وشركائها أكثر من 25.8 ألف عقد بيع متجاوزًا أداء الأعوام السابقة؛ ليؤكد قوة الطلب على الوجهات العمرانية التي تطورها الشركة في مشاريعها المنتشرة في أكثر من 18 مدينة حول المملكة، وهو ما يبرز نجاحها في تلبية الطلب المتزايد بمختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن شركة NHC هي قائد قطاع التطوير العقاري للوجهات العمرانية في المنطقة التي تتسم بجودة الحياة، كما تعمل الشركة على زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 %.

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