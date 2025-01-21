وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى

البلاد – الرياض

يحضر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، التي ستُعقد يوم الاثنين 27 / 7 / 1446هـ.

وخلال جلسة المجلس سيقدم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عرضًا عن ما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية وخططها ورؤيتها للمرحلة المقبلة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.

كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية، والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات؛ بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وبما يلبي طموحات المواطنين؛ سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.

ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني.