الرياضة

نائب أمير حائل يزور الجبلين

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1446 هـ      21 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- البلاد
زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل (الثلاثاء) مقر نادي الجبلين بحضور مدير فرع وزارة الرياضة أحمد روزي ورئيس نادي الجبلين ماجد الركاد ورئيس مجلس أعضاء الشرف عواد الرضيمان.

وتجول سموه داخل منشآت النادي حيث شملت الجولة تدريبات الفئات السنية وأكاديمية النادي على الملعب الرئيسي وتدريبات المسبح والملاكمة وكذلك الملاعب الخارجية وتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى صالة الألعاب المختلفة.

وقدمت إدارة نادي الجبلين لسموه تقريرًا مفصلاً يحتوي على الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمنجزات التي تحققت منذ بداية الموسم وأبرز النجاحات في مختلف الأنشطة الرياضية واطلع على أعمال ومنجزات الفريق التطوعي بالنادي.

وفي ختام الزيارة أعرب سموه عن تثمينه للجهود المبذولة من إدارة النادي وأعضاء شرفه وجماهيره متمنياً للجميع التوفيق ثم ألتقطت الصور التذكارية.

من جهته، أعرب رئيس نادي الجبلين عن شكره لسموه على هذه الزيارة التي تأتي امتداداً للمساندة المستمرة من سمو أمير المنطقة ونائبه لأندية حائل مؤكداً حرصه وأعضاء مجلس إدارة النادي على مضاعفة الجهود وصولاً لتحقيق التطلعات- بإذن الله.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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