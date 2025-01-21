نائب أمير حائل يزور الجبلين

حائل- البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل (الثلاثاء) مقر نادي الجبلين بحضور مدير فرع وزارة الرياضة أحمد روزي ورئيس نادي الجبلين ماجد الركاد ورئيس مجلس أعضاء الشرف عواد الرضيمان.

وتجول سموه داخل منشآت النادي حيث شملت الجولة تدريبات الفئات السنية وأكاديمية النادي على الملعب الرئيسي وتدريبات المسبح والملاكمة وكذلك الملاعب الخارجية وتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى صالة الألعاب المختلفة.

وقدمت إدارة نادي الجبلين لسموه تقريرًا مفصلاً يحتوي على الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمنجزات التي تحققت منذ بداية الموسم وأبرز النجاحات في مختلف الأنشطة الرياضية واطلع على أعمال ومنجزات الفريق التطوعي بالنادي.

وفي ختام الزيارة أعرب سموه عن تثمينه للجهود المبذولة من إدارة النادي وأعضاء شرفه وجماهيره متمنياً للجميع التوفيق ثم ألتقطت الصور التذكارية.

من جهته، أعرب رئيس نادي الجبلين عن شكره لسموه على هذه الزيارة التي تأتي امتداداً للمساندة المستمرة من سمو أمير المنطقة ونائبه لأندية حائل مؤكداً حرصه وأعضاء مجلس إدارة النادي على مضاعفة الجهود وصولاً لتحقيق التطلعات- بإذن الله.