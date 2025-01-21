منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء

البلاد ــ الرياض

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية و وكالة الفضاء السعودية منافسة SpaceUp العالمية، بالشراكة مع مجموعة نيو للفضاء؛ وذلك بهدف تعزيز ريادة أعمال الفضاء، ودعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال حلول تقنيات الفضاء، وجذب الشركات الناشئة العالمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تبني حلول تقنيات الفضاء التي تدعم مختلف القطاعات الحيوية.

وتستهدف المنافسة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج المملكة، للمنافسة في 6 مسارات لتطوير حلول للتحديات التي تواجهها مختلف القطاعات الحيوية باستخدام تقنيات الفضاء، وذلك من خلال ربط رواد الأعمال والشركات بالجهات المعنية مباشرة.

وتتيح المنافسة للفائزين الحصول على فرص تعاقدية قرابة 28 مليون دولار أمريكي على مستوى جميع المسارات، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيد النهائي، وتوطين المنتج التقني، وكذلك الربط مع أصحاب المصلحة لتطبيق المنتج التقني المقترح.

وتتضمن المنافسة مسار “تشخيص إصابة النخيل بالآفات الزراعية” لتقديم حلول لمراقبة مزارع النخيل وفحص أشجارها واكتشاف آفاتها برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز “وقاء”، ومسار “رصد المناطق الحرارية الحضرية لتحسين جودة حياة المدن” لرصد المناطق التي تشهد ارتفاعات في درجة الحرارة وتحليل بياناتها برعاية برنامج جودة الحياة، وكذلك مسار مراقبة أثر تطوير البنية التحتية لتقديم حلول تعزز جودة أعمال مشاريع البنية التحتية والحركة المرورية برعاية مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

كما تتيح المنافسة على مسار “صيانة الطرق الحضرية” لتقديم حلول لرصد مناطق تلف الطرق الحضرية وتعزيز صيانتها برعاية “وزارة البلديات والإسكان”، ومسار “مراقبة التشجير في المناطق الحضرية” لتقديم حلول لمراقبة مناطق التشجير وفرص العناية بها برعاية “وزارة البلديات والإسكان”، وكذلك مسار “المناطق الخضراء في السعودية”؛ لتقديم حلول لرصد نمو الأشجار ودعم خطط الاستدامة وفق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

ويمكن للراغبين الانضمام إلى المنافسة ابتداءً من 20 يناير 2025 وحتى 12 أبريل 2025 من خلال صفحة المنافسة على الموقع الإلكتروني: https://new.cst.gov.sa/about/program-and-initiatives/spaceup-competition .

وتأتي المنافسة امتدادًا لجهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية في تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء السعودي، وتحفيز البحث والابتكار فيه.