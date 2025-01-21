مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري

البلاد ــ الرياض

وقَّع صندوق تنمية الموارد البشرية مع المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء؛ مذكرة تعاون، لتعزيز التعاون المشترك في تنمية رأس المال البشري بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ووقع المذكرة مدير عام الصندوق تركي بن عبد الله الجعويني، ومدير عام المركز طارق بن أحمد الجريفاني.

وتتضمن المذكرة، إسهام الصندوق في دعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة ومواءمة الكفاءات الوطنية مع متطلبات المركز، إلى جانب الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.

كما تضمنت المذكرة، تعزيز التعاون في بناء وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات والمعارف والمهارات المهنية في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء والتحول الرقمي، وذلك وفق مسار التدريب المهني الفني والتخصصي لدعم تدريب مستفيدي الجانبين.

يأتي ذلك في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية والمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتناغم مع الدور الريادي لكل منهما في تعزيز مفهوم التعلّم المستمر.