في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها.. «غينيس» تمنح «الترفيه» شهادة أكبر درع تكريمي بالعالم

البلاد – الرياض

منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الهيئة العامة للترفيه (GEA) وموسم الرياض ومهرجان جوي 2025 شهادة تحقيق أكبر درع تكريمي في العالم، بارتفاع بلغ 15.13 متر، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الهيئة.

وقد تم عرض الدرع أمام مقر حفل توزيع جوائز صناع الترفيه (JOY AWARDS)؛ ليكون شاهدًا على هذا الإنجاز المميز.

وتسلمت الهيئة الشهادة الرسمية من ممثل الموسوعة في ختام الحفل، الذي شهد حضورًا بارزًا لعدد من الشخصيات الفنية السعودية والعربية والعالمية، وأقيم يوم أمس، في ANB Arena وسط أجواء احتفالية مبهرة.

يأتي هذا التكريم ليجسد استمرارية الإنجازات المتوالية، التي حققتها الهيئة العامة للترفيه على مستوى الأرقام القياسية العالمية، حيث بات اسم الهيئة حاضرًا بقوة في سجل”غينيس” عبر سلسلة من النجاحات، التي شملت مختلف مجالات الترفيه والإبداع، مسجلًا بذلك ريادة عالمية، تعزز مكانة المملكة كمركز للتميز والإلهام.