شاهد| الهلال يتغلب على الوحدة برباعية

البلاد- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره الوحدة، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.
جاء الهدف الأول لفريق الهلال عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو، في الدقيقة السابعة. وفي الدقيقة 11، ضاعف البرازيلي مالكوم النتيجة لفريق الهلال في الدقيقة 11.
وسجل مالكوم الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 82، بعد ركلة ركنية، حولها اللاعب البرازيلي برأسه لداخل شباك الوحدة.
وتمكن اللاعب كريج جودوين من تسجيل الهدف الوحيد لفريق الوحدة في الدقيقة 89.
وقبل صافرة النهاية، سجل البديل عبدالله الحمدان رابع الأهداف للهلال في الدقيقة 90+1.
وبهذا الفوز، انفرد فريق الهلال بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، وينتظر تعثر الاتحاد في مباراته المقبلة أمام الشباب، المقرر لها غدًا الأربعاء. فيما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.
⚽️شاهد أهداف #الهلال_الوحدة بصوت المعلق حاتم بطيشة🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/7Ym6v4Lwnz
— SSC (@ssc_sports) January 21, 2025