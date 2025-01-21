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شاهد| الهلال يتغلب على الوحدة برباعية
الرياضة

شاهد| الهلال يتغلب على الوحدة برباعية

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1446 هـ      21 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره الوحدة، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن.

جاء الهدف الأول لفريق الهلال عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو، في الدقيقة السابعة. وفي الدقيقة 11، ضاعف البرازيلي مالكوم النتيجة لفريق الهلال في الدقيقة 11.

وسجل مالكوم الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 82، بعد ركلة ركنية، حولها اللاعب البرازيلي برأسه لداخل شباك الوحدة.

وتمكن اللاعب كريج جودوين من تسجيل الهدف الوحيد لفريق الوحدة في الدقيقة 89.

وقبل صافرة النهاية، سجل البديل عبدالله الحمدان رابع الأهداف للهلال في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز، انفرد فريق الهلال بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، وينتظر تعثر الاتحاد في مباراته المقبلة أمام الشباب، المقرر لها غدًا الأربعاء. فيما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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